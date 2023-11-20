Послу Молдавии заявлен протест за преследование русскоязычных СМИ в республике

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий в понедельник, 20 ноября, был вызван в МИД России, где ему был заявлен протест в связи с преследованиями русскоязычных СМИ в республике.

В сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством говорится: «Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам. Лилиану Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова».

Москва, Иван Бабурин

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