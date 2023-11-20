Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Владимир Путин в понедельник, 20 ноября, по видеосвязи, принимая участие в мероприятии, посвященном передаче новой техники в целях обновления общественного транспорта в российских регионах и приуроченном ко Дню работника транспорта, – сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов отрасли и всех работников транспортного комплекса России. Благодаря вашему профессионализму и самоотдаче ритмично ведутся воздушные, сухопутные и водные перевозки, обеспечивается стабильное функционирование всей транспортной системы нашей большой страны, в том числе и северного завоза. Спасибо вам за этот огромный, напряженный труд!»

«От четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики. Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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