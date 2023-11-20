В Финляндии заявили о возможности полного закрытия границы с Россией

Глава пограничной охраны Финляндии Паси Костамоваара на финско-российском КПП «Вартиус» в понедельник, 20 ноября, заявил о возможности закрытия всей границы с Россией, – передает финское издание Ilta-Sanomat.
В сообщении издания говорится, что Паси Костамоваара сказал: «При необходимости возможно закрытие с Россией всей границы, если правительство примет такое решение».
Хельсинки, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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