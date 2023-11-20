Между больницами сектора Газа потеряна связь

Представитель минздрава Палестины в понедельник, 20 ноября, заявил, что Ашраф аль-Кедра объяснил из-за потери связи с больницами в секторе Газа отсутствует ежедневная статистика по погибшим и раненым в регионе, – передает SputnikArabic.



Как сообщает агентство, Ашраф аль-Кедра сказал также, что «в больнице» Аш-Шифа все еще остаются 700 человек. Комитет ООН посетил ее, но новостей об эвакуации пока ничего не известно. Те, кто там остался, находятся в катастрофической ситуации. У них нет воды, электричества и продовольствия. Мы связываемся с Красным Крестом, чтобы эвакуировать раненых, оказавшихся в осаде. Но нет никаких гарантий со стороны оккупационных сил относительно безопасного прохода».

Газа, Иван Бабурин

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