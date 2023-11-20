СМИ: Байдену советуют сменить обувь

Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, которому только что исполнился 81 год, советует хозяину Белого дома поменьше ходить на публике и сменить обувь, чтобы уменьшить риск падений, – пишет в понедельник, 20 ноября, американское издание Politico.

В заметке издания, в частности, говорится: «Пока члены демократической партии винят помощников президента в пренебрежении к проблеме, ближайшее окружение Байдена советует президенту поменьше ходить на публике и сменить обувь, чтобы уменьшить риск падений. Однако, несмотря на все усилия предвыборной команды Байдена, более двух третей избирателей в колеблющихся штатах продолжают считать его слишком старым для исполнения обязанностей президента».

«В связи с этим сторонники президента призывают его помощников активнее упирать на опыт и прошлые заслуги главы государства, а также чаще напоминать о возрасте его главного соперника Дональда Трампа, который моложе его всего на три года», – пишет Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

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