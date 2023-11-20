Иран готовит иск в МУС против Израиля

Официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канани Чафи в понедельник, 20 ноября, заявил, что власти его страны намерены подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против Израиля, – сообщают СМИ.

В заявлении Канани Чафи, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится: «Исламская Республика Иран сформировала специальную комиссию для подготовки иска против Израиля, который будет подан в Международный уголовный суд в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде».

Следует напомнить, что 11 ноября в Саудовской Аравии состоялся саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), в итоговом заявлении котрого, было заявлено, что государства ЛАГ и ОИС обратятся к прокурору МУС с просьбой «провести расследования военных преступлений Израиля, совершенных в секторе Газа».

Тегеран, Иван Бабурин

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