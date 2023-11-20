Израиль отозвал своего посла из ЮАР

Министерство иностранных дел Израиля в понедельник, 20 ноября, заявило, что в связи с недавними заявлениями властей ЮАР из Южно-Африканской Республики для консультаций был отозван посол, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном израильским МИДом, в частности, говорится: «На фоне последних заявлений из ЮАР посол Израиля в ЮАР был отозван для консультаций в Иерусалим».

Следует напомнить, что правительство ЮАР в начале ноября объявило о решении отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций из-за продолжающейся в секторе Газа военной операции Израиля. Кроме того, ранее правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» призвала власти республики приостановить дипломатические отношения с Тель-Авивом в связи с его действиями в Газе и закрыть израильское посольство в Претории.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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