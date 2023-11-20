Гендиректор ВОЗ сообщил о спасении из осажденной Израилем больницы «Аш-Шифа» 28 новорожденных

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 20 ноября, заявил, что 12 недоношенных младенцев, эвакуированных 19 ноября из сектора Газа, самолетом доставлены в Каир, еще 16 новорожденных помещены в больницу в городе Эль-Ариш, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Гебрейесус написал: «Сегодня 28 из 31 недоношенного младенца, которые были эвакуированы вчера из больницы «Аш-Шифа», были безопасно перевезены в Эль-Ариш для лечения в Египте. Из них 12 младенцев были отправлены воздушным транспортом в Каир. После проведения оценочной миссии в больнице «Аш-Шифа», ВОЗ пришла к заключению, что всех пациентов нужно срочно эвакуировать, так как это медицинское учреждение функционировать больше не может».

Женева, Иван Бабурин

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