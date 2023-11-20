Тель-Авив отказался от сотрудничества с МУС по Палестине

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор в понедельник, 20 ноября, заявил, что Тель-Авив в деле расследования ситуации в Палестине с Международным уголовным судом (МУС) сотрудничать не будет, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству израильский дипломат сказал: «Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом. В Израиле не доверяют следственным комиссиям МУС, поскольку их повестка заранее известна. У нас есть опыт после войны в секторе Газа в 2009 году, когда Советом ООН по правам человека был сформирована комиссия Голдстоуна по установлению фактов военных преступлений Израиля, и мы не признали его доклад».

Ранее сегодня официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канани Чафи заявил, что «Исламская Республика Иран сформировала специальную комиссию для подготовки иска против Израиля, который будет подан в Международный уголовный суд в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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