Белый Дом: США готовы сотрудничать с США, несмотря на то Си Цзиньпин – диктатор

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 20 ноября, заявил, что заявление президента США Джо Байдена о том, что он считает председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, не означает, что нет возможностей для сотрудничества с Китаем, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Президенту задали прямой вопрос, он дал прямой ответ. И он по-прежнему придерживается сформулированной тогда точки зрения. Но это не означает, что нет возможностей, чтобы найти способы для сотрудничества и конкуренции с Китаем более ответственным образом».

Напомним, что ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции, отвечая на вопрос, считает ли он главу КНР Си Цзиньпина «диктатором», ответил: «Так оно и есть, он руководит коммунистическим Китаем».

Вашингтон, Иван Бабурин

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