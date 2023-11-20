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Вторник, 21 ноября 2023, 01:26 мск

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В секторе Газа остается свыше 1200 американцев

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 20 ноября, заявил, что на территории сектора Газа остается более 1200 граждан США и членов их семей, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Миллер сказал: «Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» выехало около 800 американских граждан, резидентов США и членов их семей. Остается чуть более 1,2 тыс. человек, это больше, чем мы предполагали, когда объявляли об этом на прошлой неделе».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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