Официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировала статью Джо Байдена «США не отступят перед теми вызовами, которые представляют Путин и ХАМАС», вышедшую в Washington Post в субботу, 18 ноября, в которой, обвиняя одну сторону конфликта в том, что она прибегает к террористическим методам, автор не усматривает террористических действий в политике неонацистского киевского режима, – сообщают «Известия».

В колонке для «Известий» представитель Российского МИДа пишет: «…Само отношение Вашингтона к конфликту подается через призму собственной американской исключительности: «Джо Байден» пишет, что «США являются критически важной нацией». В контексте Ближнего Востока такое самовосприятие не оригинально. …Неоднократно «Джо Байден» апеллирует к «террористической стратегии» ХАМАС, забывая, что ХАМАС пришел к власти демократическим путем в 2006 году, и значительную роль в выводе этого движения на первый план сыграли США. Вашингтон настаивал тогда на свободных выборах в анклаве, но после этого фактически объявили бойкот законно избранной политической силе».



«Нельзя не задаться вопросом, отчего, обвиняя одну сторону конфликта в том, что она прибегает к террористическим методам, автор не усматривает террористических действий в политике неонацистского киевского режима. «Джо Байден» говорит об обстрелах больниц, но ровно этим занимается ВСУ, обстреливая госпиталя в ДНР и ЛНР из западного оружия. «Джо Байден» говорит о зверствах в отношении гражданского населения, но ровно этим занимаются неонацистские бандиты – боевики Киева. Именно поэтому мы говорим о киевской администрации, как о преступном режиме, прибегающем к террористическим методам. Почему этого не видит «Джо Байден», не чувствует этого? Или своё террористическое не пахнет?», – резюмирует Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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