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Вторник, 21 ноября 2023, 18:30 мск

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Медведев о Зеленском: Вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 21 ноября, комментируя интервью, президента Украины Владимира Зеленского британскому таблоиду The Sun, сказал, что «вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны…»

В своем Telegram-канале Мдеведев написал: «Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зелёном, отвечая на вопрос британского таблоида The Sun о количестве неких «покушений», хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой, пробормотало: not less … five-six (не меньше... пяти-шести, – англ). Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьёзно там уже и не воспринимают».

«Правда, вся эта дешёвая бравада навевает и одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у этого дурачка есть шансы дожить до старости. Мысли ведь иногда материальны…», – резюмировал зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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