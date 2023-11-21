СМИ: Израиль и ХАМАС сегодня могут объявить о договоренностях по заложникам

Израиль и палестинское движение ХАМАС во вторник, 21 ноября, могут объявить о соглашении по заложникам, – передает телеканал CNN.

Телеканал со ссылкой на израильских чиновников сообщает, что по их данным, «стороны находятся на пороге достижения соглашения, о котором может быть объявлено уже во вторник, 21 ноября. ХАМАС выпустит 50 заложников, среди которых будут женщины и дети, в обмен на четырех- или пятидневное прекращение огня и освобождение трех палестинских заключенных из израильских тюрем в обмен на каждого заложника. На время прекращения огня Израиль также остановит полеты разведывательных БПЛА на севере сектора Газа как минимум на шесть часов в день».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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