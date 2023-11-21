Китай призвал срочно созвать международную конференцию по долговременному решению палестинского вопроса

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров стран БРИКС в формате видеоконференции по ситуации в секторе Газа во вторник, 21 ноября, заявил, что Китай призывает как можно скорее созвать авторитетную международную конференцию «для справедливого и долговременного решения палестинского вопроса», – сообщает агентство Синьхуа.

В ходе своего выступления Си Цзиньпин сказал: «Китай призывает как можно скорее созвать более авторитетную международную мирную конференцию для достижения международного консенсуса по укреплению мира и содействия скорейшему всестороннему, справедливому и долговременному решению палестинского вопроса».

«Международное сообщество должно принять практические меры и предотвратить разрастание конфликта и его влияния на стабильность всего Ближневосточного региона», – добавил лидер КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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