БРИКС призывает провести независимое расследование военных преступлений в секторе Газа

Главы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по итогам внеочередного онлайн-саммита по Ближнему Востоку во вторник, 21 ноября, выпустили коммюнике, в котором призвали провести независимое расследование военных преступлений, совершаемых в секторе Газа, в соответствии с международными стандартами, а также «немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену», – сообщают СМИ.

В итоговом документе онлайн-саммита БРИКС, в частности, говорится: «Мы (страны БРИКС – ред.) подчеркнули необходимость обеспечения подотчетности. Мы должны обеспечить проведение независимых и прозрачных расследований в соответствии с международными стандартами. … Мы осудили акты насилия, направленные против палестинского и израильского гражданского населения, включая военные преступления, удары без выбора определенных целей и нападения на гражданскую инфраструктуру, а также все акты провокации, подстрекательства и разрушения».

«Страны присоединяются к призывам к немедленному и безоговорочному освобождению всех гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену, требуя гарантировать их безопасность и благополучие, а также предоставить им гуманное обращение в соответствии с международным правом», – говорится в коммюнике по итогам онлайн-саммита БРИКС по Ближнему Востоку.

Москва, Иван Бабурин

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