ЦАХАЛ не позволит палестинцам вернуться в северную часть сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не планирует разрешать палестинцам вернуться в северную часть сектора Газа, когда военные расширят свое наземное наступление на южную часть сектора, – сообщает во вторник, 21 ноября, The Times of Israel.

Издание пишет, что вместо возвращения в северную часть сектора Газа ЦАХАЛ планирует направить гражданское население в районы, удаленные от ожидаемого наземного наступления на юге сектора Газа, чтобы уменьшить потери среди гражданского населения. Население может перемещаться по югу Газы, но не на север.

«ЦАХАЛ считает, что гуманитарная ситуация в секторе Газа является разумной, учитывая обстоятельства, и желает избежать серьезного кризиса, который нанесет ущерб легитимности Израиля в продолжении своих операций в секторе», – пишет The Times of Israel.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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