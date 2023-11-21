Финский минюст заблокировал предложение полностью закрыть границу с РФ

Предложение правительства Финляндии ночью с 21 на 22 ноября полностью закрыть границу с Россией заблокировал вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен, – передает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Как сообщает телекомпания, Пуумалайнен заявил следующее: «Документы не содержат достаточных гарантий сохранения реальной и эффективной возможности для мигрантов обратиться за международной защитой. Такое решение нарушит нормы Конституции, законодательства ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документов».

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»