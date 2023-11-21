Байден считает, что переговоры о заложниках в секторе Газа «выглядят хорошо»

Президент США Джо Байден во вторник, 21 ноября, во время выступления в Белом доме заявил, что заявил, что ситуация в переговорах об освобождении части заложников ХАМАС близка к заключению и «выглядит хорошо», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Мы очень близки к заключению сделки. Некоторые из этих заложников могут очень скоро оказаться дома. Но я бы не хотел вдаваться в детали, поскольку ничего не сделано, пока не сделано окончательно. Но ситуация в переговорах о заложниках на данный момент выглядит хорошо».

Вашингтон, Иван Бабурин

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