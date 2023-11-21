Санду поблагодарила Зеленского за борьбу с Россией и пообещала помочь украинским товарам выходу на экспортные рынки

Президент Молдавии Майя Санду во вторник, 21 ноября, на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины и президентом Евросовета Шарлем Мишелем пообещала Зеленскому помощь в продвижении украинских товаров на экспортные рынки, а также поблагодарила за борьбу с Россией, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления молдавский лидер сказала: «Я благодарю вас (Зеленского, – прим ред.) от имени граждан Молдовы за борьбу с российским нашествием, за то, чтобы страна оставалась свободной и независимой. Без этого сопротивления, без этой борьбы мы знаем, что наша страна стала бы следующей в перечне целей России. Защищая Украину, вы также защищаете и Молдову».

«Наши железные дороги, наши «пути солидарности» будут помогать украинским товарам добиваться экспортных рынков. Мы помогаем украинским группам с разминированием, присоединились к соответствующей международной коалиции. Молдова оказывает гуманитарную помощь Украине, помогает обеспечить бесперебойность энергоснабжения домов. Молдова готова к продолжению тяжелого труда», – добавила Санду.

Киев, Иван Бабурин

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