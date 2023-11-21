Путин назвал Всемирный фестиваль молодежи шагом на пути формирования многополярного мира

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 ноября, в обращении к участникам старта 100-дневного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в начале марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» в Сочи заявил, что он станет «значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира», – сообщили в Кремле.

В своем видеообращении глава государства говорит: «Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия – это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты.

Молодые люди, а именно им предстоит определять будущее, уважают личную свободу, право на собственное мнение. И вместе с тем им гораздо проще понять друг друга, ведь для них важно то, что объединяет, а не разъединяет людей. Таких же принципов признания самобытности и национальных интересов разных государств придерживается и Россия».

«Уверен, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира, сможет консолидировать молодежь в поиске тех решений, которые нужны современному мироустройству, в создании прочных основ сотрудничества, на которых будут строиться отношения между странами», – подчеркнул президент России.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, для участия во Всемирном фестивале молодежи поступило более 250 тысяч заявок из 183 стран.

Москва, Иван Бабурин

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