Главы МИД и минобороны Армении отказались участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске

МИД Армении во вторник, 21 ноября, сообщило, что глава ведомства Арарат Мирзоян в телефонной беседе с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске участвовать не сможет. Позже о своем отказе заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, – передают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой армянского МИДа, в частности, говорится: «Были затронуты вопросы, связанные с деятельностью ОДКБ. Арарат Мирзоян отметил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел – ред.) ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности, запланированном на 22 ноября в Минске».

Позже пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что министр обороны страны Сурен Папикян тоже не будет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ. Торосян, в частности, сказал: «Министр обороны Армении не будет участвовать в заседаниях ОДКБ в Минске».

Следует напомнить, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян также отказался от участия в саммите ОДКБ.

Ереван, Иван Бабурин

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