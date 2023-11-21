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Вторник, 21 ноября 2023, 22:38 мск

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Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипотношений с Израилем

Фото: Freepik

Национальная ассамблея (нижняя палата) парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) 248 голосами из 400 приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Израилем и закрытие посольства, – передает телеканал ENCA.

В сообщении телеканала говорится, что «за» предложение о разрыве дипломатических отношений с Израилем и закрытии посольства проголосовали 248 депутатов Национальной ассамблеи из 400, против высказался 91 депутат.

«Меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа и не примет участие в мирных переговорах при содействии ООН», – сообщает ENCA.

Претория, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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