Япония и США решительно осудили и выразили протест КНДР за запуск спутника

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник, 21 ноября, заявил, что Северной Корее выражен протест по поводу запуска ракеты носителя со спутником. Власти США также решительно осудили действиями КНДР, – сообщают СМИ.

В своем заявлении японский премьер сказал: «Запуск с использованием технологий баллистических ракет является явным нарушением соответствующих резолюций ООН. Это серьезная ситуация, которая затрагивает безопасность японцев. Япония выразила протест Северной Корее».

В свою очередь, представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон выпустила заявление, в котором говорится: «Соединенные Штаты решительно осуждают КНДР за пуск космической ракеты-носителя, используя баллистические технологии, что представляет собой дерзкое нарушение нескольких резолюций СБ ООН. Подобные действия со стороны Пхеньяна повышают напряженность и создают риски дестабилизации ситуации в регионе и за его пределами».

Ранее сегодня власти КНДР объявили об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником, а также заявили, что в «скором времени планируют запустить еще несколько подобных спутников».

Токио, Иван Бабурин

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