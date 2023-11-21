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Вторник, 21 ноября 2023, 23:40 мск

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Морской флот США принял новую стратегию киберзащиты

www.navy.com

Министр ВМС США Карлос Дель Торо на брифинге во вторник, 21 ноября, заявил, что во вверенном ему ведомстве принята новая стратегия киберзащиты оборонной инфраструктуры флота, основанной на многолетнем опыте операций в киберсфере по всему миру, – сообщают СМИ

В ходе своего общения с журналистами американский морской министр сказал: «Основной целью новой стратегии является развитие киберопераций при одновременном укреплении сотрудничества с союзниками и партнерами. Стратегия включает семь отдельных направлений, в том числе – поддержание и совершенствование системы кибербезопасности, защиту системных данных сети, обеспечение безопасности критической оборонной инфраструктуры и систем вооружения, проведение киберопераций, а также сотрудничество и обмен данными с партнерами».

Со своей стороны, главный киберсоветник ВМС США Крис Клири заявил: «Мы уделяем приоритетное внимание защите наших данных в киберпространстве, одновременно проводя кибероперации по всему миру».

«Достижение конкурентного преимущества в киберпространстве является решающим фактором для укрепления доминирования США на море», – подчеркнула директор по информационным технологиям департамента ВМС Джейн Рэтбан.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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