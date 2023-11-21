Ливан обвинил Израиль в преднамеренных атаках на журналистов

Глава Союза журналистов Сирийской Арабской Республики Муса Абд ан-Нур во вторник, 21 ноября, заявил, что нападения израильской армии на журналистов в зоне палестино-израильского конфликта и на юге Ливана носят преднамеренный характер и противоречат всем международным нормам и стандартам, – сообщает РИА Новости.

Муса Абд ан-Нур, в частности, сказал: «Нападения на журналистов носят преднамеренный и планомерный характер и являются преступлением по всем международным стандартам, нормам и соглашениям, предусматривающим защиту журналистов как гражданских лиц в зонах военных действий согласно Статье 79 Женевской конвенции. С начала израильской операции против ХАМАС погибло более 70 журналистов и других сотрудников СМИ, арестованы не менее 30».

Ранее сегодня ливанский телеканал AlMayadeen сообщил, что в результате израильского обстрела на юге Ливана погибли журналистка телеканала Фарах Омар и оператор Рабиа аль-Миамари.

Бейрут, Иван Бабурин

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