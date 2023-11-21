Маск передаст все доходы от контента о войне в Палестине больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в Газе

Американский миллиардер, владелец социальной сети Х (экс-Twitter) Илон Маск во вторник, 21 ноября, заявил, что направит доходы от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте Маск написал: «Корпорация Х будет жертвовать все доходы от рекламы и подписок, связанные с войной в Газе, больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в Газе».

Следует напомнить, что на прошлой неделе X столкнулась с оттоком крупных рекламодателей после комментария Илона Маска, в котором некоторые пользователи увидели антисемитизм.

Вашингтон, Иван Бабурин

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