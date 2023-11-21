Израиль разработал пять этапов процесса обмена заложниками

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разработала четкий процесс, состоящий из пяти этапов, в соответствии с которым заложники будут освобождены и переданы Израилю на фоне развивающейся сделки по освобождению заложников, которая в настоящее время обсуждается в кабинете министров страны, – передает израильский «Канал 12».

Телеканал со ссылкой на источники в канцелярии сообщает: «Сначала ХАМАС должен передать заложников Красному Кресту, после чего они будут переданы представителям ЦАХАЛ. Затем заложники пройдут первоначальный медицинский осмотр со стороны властей, после чего они будут доставлены в один из пяти изолированных медицинских центров по всему Израилю для встречи со своими семьями. На четвертом этапе медицинские и оборонные ведомства совместно определят, можно ли допросить хотя бы некоторых заложников».

«На заключительном этапе заложники должны будут пройти процедуру допроса у силовиков», – сообщает «Канал 12».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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