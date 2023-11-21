Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник, 21 ноября, на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации на Украине, заявил, что 8 декабря Россия проведет заседание Совбеза по «формуле Аррии» (неформальная встреча,– прим.ред.) по Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по «формуле Аррии», которую мы проведем 8 декабря. Киевский «майдан» задумывался исключительно в качестве средства ослабления России в интересах Запада. Украинцев цинично использовали, заранее готовя стране тот сценарий, который сейчас виден и в котором нет никаких собственных украинских интересов».

На сайте ООН говорится, что «заседания по «формуле Аррии» являются относительно недавней практикой членов Совета Безопасности. Как и неофициальные консультации Совета Безопасности полного состава, они не предусмотрены в Уставе Организации Объединенных Наций и временных правилах процедуры Совета Безопасности. Тем не менее, в соответствии со статьей 30 Устава Совет может устанавливать свои собственные правила процедуры и располагает определенной свободой действий для определения практики работы по своему собственному усмотрению. … Впервые с этой инициативой выступил постоянный представитель Венесуэлы при ООН Д. Арриа».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»