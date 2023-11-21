Захарова расскажет подробности о ситуации с мигрантами на финской границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ночь на среду, 22 ноября, сообщила, что на брифинге расскажет подробности о ситуации, сложившейся мигрантами, застрявшими на российско-финской границе.

Захарова, разместив ссылку на сообщение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в своем Telegram-канале написала: «Завтра на брифинге будут подробности. Надеюсь, что за это время ситуация изменится».

Андрей Чибис в своем Telegram-канале написал: «Как многие из вас уже знают, на границе с Финляндией у КПП «Салла» (Кандалакшский район) сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. Иностранные граждане не могут пересечь границу по вине финской стороны».



«Страна НАТО искусственно создает затор. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу. Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера. Мы размещаем их, а также установили пункты обогрева. Там люди могут погреться, поесть и даже просто выпить горячего чая. В любой ситуации очень важно сохранять человеческое лицо. Надеюсь, что власти Финляндии тоже об этом вспомнят», – отметил губернатор.

Москва, Иван Бабурин

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