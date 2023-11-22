Израиль и ХАМАС договорились об освобождении заложников и паузе в боях

Правительство Израиля по итогам пятичасовых обсуждений одобрило заключение сделки с палестинской группировкой ХАМАС, которая предусматривает освобождение боевиками заложников в обмен на палестинских заключенных и приостановку боевых действий в секторе Газа на четыре дня с возможностью продления. Договоренности достигнуты при посредничестве Катара, Египта и США.

Ожидается, что на первом этапе соглашения ХАМАС освободит не менее 50 удерживаемых в секторе Газа израильских женщин и детей – 30 детей, восьми матерей и еще 12 женщин, а Израиль отпустит 150 палестинских заключенных, в основном женщин и детей, в течение четырехдневной паузы в боевых действиях.

Режим прекращения огня будет продлеваться еще на день за каждые десять дополнительно освобожденных боевиками ХАМАС пленников, пишет портал Axios.

Также во время паузы в боях будет обеспечено свободное передвижение палестинцев с севера на юг сектора Газа.

Кроме того, израильские ВВС полностью прекратят полеты над северной частью сектора Газа на шесть часов, с 10.00 до 16.00, каждого дня пока будет действовать договоренность о прекращении огня. Полеты израильской авиации на юге Газы будут прекращены на все время перемирия.

В рамках сделки Израиль разрешит беспрепятственный въезд в сектор Газа из Египта около 300 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно. По словам израильского чиновника, во время перемирия также будет разрешено поступление большего количества топлива для больниц и пекарен.

В ХАМАС подтвердили достижение соглашения с Израилем о четырехдневном перемирии и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных. В заявлении группировки, в частности, указывается, что временное прекращение огня с обеих сторон продлится четыре дня. В этот период ЦАХАЛ прекратит все военные действия во всех районах сектора Газа, включая передвижение военной техники в палестинский анклав.

МИД Катара в свою очередь заявил, что о старте гуманитарной паузы в Газе будет объявлено в течение 24 часов. «Катар объявляет об успехе его совместных с Египтом и США посреднических усилий между Израилем и ХАМАС, в результате которых было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе. Время начала паузы будет объявлено в течение 24 часов»,– говорится в сообщении МИД Катара в соцсети X. По информации ведомства, она будет продолжаться четыре дня с возможностью продления.

Обновлено. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о временном прекращении огня. «Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта. Важно отметить особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации», – сказала она в комментарии «Известиям».

Позже Захарова отметила в эфире радио Sputnik, что решение о гуманитарной паузе дает надежду на возможную деэскалацию. По ее словам, важно, чтобы перемирие не было сорвано.

Иерусалим, Наталья Петрова

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