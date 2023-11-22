В Швейцарии готовят закон о запрете деятельности ХАМАС

Федеральный совет Швейцарии в среду, 22 ноября, принял решение к концу февраля 2024 года подготовить закон, запрещающий деятельность палестинского движения ХАМАС в стране, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Швейцарии, говорится: «22 ноября Федеральный совет принял решение к концу февраля 2024 года разработать федеральный закон о запрете движения ХАМАС, что станет наиболее подходящим ответом на ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке с 7 октября. Закон предоставит федеральным властям необходимые инструменты для противодействия любой деятельности ХАМАС или поддержки этой организации в Швейцарии».

«11 октября 2023 года, через четыре дня после того, как ХАМАС совершил террористические атаки из сектора Газа против мирных жителей Израиля, Федеральный совет принял решение признать ХАМАС террористической организацией», – сообщили также в правительстве Швейцарии.

Берн, Иван Бабурин

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