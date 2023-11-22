Шеф Пентагона объявил о создании коалиции союзников по усилению ПВО Украины

Министр обороны США Ллойд Остин на открытии 17-го заседания в формате «Рамштайн» в среду, 22 ноября, заявил, что западные союзники создали новую коалицию, для усиления противовоздушной обороны Украины, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления на открытии заседания шеф Пентагона сказал: «Сегодня мы обсудим прогресс, достигнутый со времени нашей последней встречи по разработке новой коалиции возможностей противовоздушной обороны наземного базирования. …Союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей».

«Я горжусь тем, что эта историческая контактная группа во главе с США и другие участники по обороне Украины выделили более 80 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности. Наше единство посылает Путину четкий сигнал о том, что он не сможет переждать нас или победить в состязании воли», – добавил Остин.

Напомним, что раньше в формате Рамштайн уже были созданы коалиции: танковая, по поставкам бронетранспортеров, по разминированию, по объединению для передачи самолетов F-16 , которое возглавит США, а также IT-коалиция.

Киев, Иван Бабурин

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