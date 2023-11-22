Словакия не намерена снимать эмбарго на украинскую сельхозпродукцию

Министр сельского хозяйства и развития Словакии Рихард Такач на двусторонней встрече с комиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским в ходе заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству AGRIFISH в Брюсселе в среду, 22 ноября, заявил, что запрет на импорт украинского зерна останется в силе до тех пор, пока Европейская Комиссия не предложит системное решение проблемы с засильем украинской агропродукции в Европе, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте словацкого минсельхоза сообщается, что Такач заявил следующее: «Словакия полностью поддерживает транзит украинской сельскохозяйственной продукции в третьи страны через коридоры солидарности. Однако реальность такова, что значительная часть этих товаров остается на общем рынке ЕС что представляет собой ценовую конкуренцию для словацких фермеров, экспортирующих свои зерновые в ЕС».

«В Словакии зерновые культуры выращивают примерно на 500 тыс. га земли – это около трети всей обрабатываемой территории Словацкой Республики, поэтому для страны важно поддерживать данный уровень производства. Потеря этих производителей приведет к краху словацкого сельскохозяйственного сектора. Поэтому Словакия ожидает от Европейской Комиссии предложений по системному решению проблемы.До тех пор, пока такое решение не будет найдено на уровне ЕС, запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины на словацкий рынок, принятый на национальном уровне, будет оставаться в силе», – подчеркнул глава минсельхоза Словакии.

Братислава, Иван Бабурин

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