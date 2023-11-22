Польские перевозчики продлят блокаду украинской границы до февраля следующего года

Один из руководителей акции польских перевозчиков, заблокировавших польско-украинскую границу, Рафал Меклер в среду, 22 ноября, заявил, что к протестующим присоединятся фермеры, а блокирование границы с Украиной будет расширено и продлится до 1 февраяля следующего года,– сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Меклер написал: «Мы подали очередную заявку (на проведение акции протеста – ред.). Она принята без оговорок. Протест в Дорохуске продолжен до 1 февраля 2024 года. В четверг на Медыку (название КППП, – прим.ред.) выходят фермеры. Вместе мы может больше».

Со своей стороны вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин на брифинге в медиацентре «Украина» также в среду, 22 ноября, заявил, что ущерб экономике Украины от блокирования польскими дальнобойщиками КПП на польско-украинской границе составил больше €400 млн.

В ходе своего выступления Балин сказал: «Ситуация критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя, по оценке Федерации работодателей Украины, уже на сегодня млн наша экономика потеряла более €400».

После начала СВО на Украине ЕС разрешил украинским перевозчикам доставлять свои товары без получения разрешений для облегчения и ускорения потока грузов. 16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокирование границы с Украиной. Их главное требование – возвращение к системе разрешений для Украины.

Ранее сообщалось, что пробки из фур на границе со стороны Польши растянулись на 53 километра. В электронной очереди на пересечение этого пункта пропуска с украинской стороны находится около 2500 грузовиков.

Варшава, Иван Бабурин

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