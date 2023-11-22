Молдавские аграрии тракторами перегородили въезд в Кишинев

Молдавские фермеры в среду, 22 ноября, заблокировали один из въездов в Кишинев тракторами, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам, – сообщают СМИ.

Ассоциация «Сила фермеров» заявляет: «Завтра мы намерены перегнать еще около 200 тракторов в столицу, где у здания правительства проведем акцию протеста. Требуем своевременной поддержки от властей страны в связи с тем, что фермеры стремительно банкротятся».

Со своей стороны, пресс-служба полиции Молдавии распространила заявление, в котором говорится: «Дорожное движение на столичном Хынчештском шоссе – одном из въездов в Кишинев – перекрыто. Мы констатируем, что фермеры, которые объявили акцию протеста на завтра и приехали сегодня из разных населенных пунктов страны в столицу, проигнорировали требования полиции. Предпринимаются усилия по восстановлению нормального движения транспорта».

Кишинев, Иван Бабурин

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