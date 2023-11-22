Небензя: Израиль лишает международное сообщество возможности оказать гуманитарную помощь «газовитянам»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 22 ноября, заявил, что Израиль лишает международное сообщество возможности предоставить населению сектора Газа гуманитарную помощь, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба, с которыми на наших глазах сталкиваются палестинцы. При всем при этом Израиль лишает международное сообщество, включая Россию, возможности оказать газовитянам необходимую гуманитарную помощь».

«Нельзя оправдать убийства и насилия, которому подверглись мирные жители Израиля. Вместе с тем последовавшая за этим карательная акция вылилась в ужасающую по размаху гуманитарную катастрофу» – добавил Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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