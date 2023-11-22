Страны G20 выступили за решение палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств

Премьер-министр Индии, страны, председательствующей в G20, Нарендра Моди по итогам экстренного виртуального саммита лидеров «Большой двадцатки» сказал, что участники встречи пришли к консенсусу по решению вопроса Израиля и Палестины на основе создания двух государств, – сообщают СМИ.

В ходе итоговой речи Нарендра Моди сказал: «Выслушав все ваши взгляды на серьезную ситуацию в Западной Азии, могу сказать, что по многим вопросам в «Большой двадцатке» существует консенсус. Во-первых, мы все решительно осуждаем терроризм и насилие, существует нулевая терпимость к терроризму. Во-вторых, смерть невинных людей, особенно детей и женщин, неприемлема. В-третьих, гуманитарная помощь должна доставляться как можно быстрее. В-четвертых, можно только приветствовать соглашение о гуманитарной паузе и новость об освобождении заложников. В-пятых, проблема Израиля и Палестины требует постоянного решения путем создания двух государств. Решение на основе двух государств необходимо для установления стабильности в Западной Азии».

«Дипломатия и диалог являются единственным способом разрешения геополитической напряженности, в чем «Большая двадцатка» готова оказать всю возможную поддержку», – добавил индийский премьер.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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