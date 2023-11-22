Финляндия официально закрывает все КПП на границе с Россией, кроме Райя-Йосепи

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в среду, 22 ноября, заявил, что страна закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, кроме самого северного, «Райа-Йосеппи», – передает телеканал Yle.
Как сообщает телеканал Орпо сказал: «Финляндии официально закрывает в ночь с 24 на 25 ноября все КПП на границе с Россией, кроме Райя-Йосепи. Решение не направлено против кого-либо. Наша задача – обеспечить безопасность финнов».
Хельсинки, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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