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Среда, 22 ноября 2023, 21:02 мск

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Финляндия официально закрывает все КПП на границе с Россией, кроме Райя-Йосепи

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в среду, 22 ноября, заявил, что страна закрывает все пункты пропуска на границе с Россией, кроме самого северного, «Райа-Йосеппи», – передает телеканал Yle.

Как сообщает телеканал Орпо сказал: «Финляндии официально закрывает в ночь с 24 на 25 ноября все КПП на границе с Россией, кроме Райя-Йосепи. Решение не направлено против кого-либо. Наша задача – обеспечить безопасность финнов».

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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