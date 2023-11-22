Орбан грозит полностью заблокировать помощь ЕС Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в адрес главы Европейского совета Шарля Мишеля письмо, в котором угрожает заблокировать всю помощь Европейского союза (ЕС) Украине, а также ее вступление в сообщество, – сообщает американское издание Politico.

В публикации издания со ссылкой на текст письма, которое имеется в редакции, говорится, что Орбан в своем письме Мишелю пишет: «Никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров о вступлении страны в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока не состоится стратегическая дискуссия на саммите стран – членов ЕС в Брюсселе в середине декабря».

«Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи. Европейский совет должен провести откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине. Считаем ли мы все еще реалистично достижимыми эти цели? Является ли эта стратегия устойчивой без мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку со стороны США как должное? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны?», – пишет венгерский премьер.

Как отмечает издание, «без прямого указания в письме содержится предположение, что Будапешт может использовать свое право вето для блокирования выделения запланированной помощи Украине в размере EUR50 млрд – средств, необходимых для финансирования украинского правительства».

«Помимо EUR50 млрд, Орбан угрожает заблокировать запланированную и военную помощь Киеву в размере EUR500 млн., а также начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые лидеры стран надеялись утвердить на ближайшем заседании Европейского совета 14 и 15 декабря», – пишет Politico.

Брюссель, Иван Бабурин

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