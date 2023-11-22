Путин рекомендовал главам регионов предоставлять участникам СВО субсидии на газификацию

Президент России Владимир Путин подписал поручение рекомендовать главам регионов предоставить участникам специальной военной операции (СВО), инвалидам субсидии не менее 100 тысяч рублей на одно домовладение на газификацию.

В документе, опубликованном на сайте Кремля в среду, 22 ноября, говорится: «С учетом ранее данных поручений обеспечить предоставление проживающим в газифицированных населенных пунктах участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение на приобретение газового оборудования и проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, в случае поступления от таких граждан соответствующей заявки».

Доклад необходимо представить до 15 января 2024 года, далее – один раз в год.

Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Москва, Иван Бабурин

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