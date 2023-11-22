В ООН назвали ситуацию в секторе Газа «бойней»

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в среду, 22 ноября, назвал ситуацию в секторе Газа «бойней», поскольку почти 70 процентов убитых в анклаве – это женщины и дети, – сообщает телеканал CNN.

В эфире телеканала Гриффится сказал: «68 процентов людей, убитых в Газе, – это женщины и дети. Это абсолютная бойня. В этом конфликте убито больше детей, чем в любом другом, о котором можно подумать».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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