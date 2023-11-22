Иран призвал лишить Израиль ядерного оружия

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе визита в Ливан в среду, 22 ноября, заявил, что международному сообществу следует лишить Израиль ядерного оружия, – передает телеканал Al Mayadeen.

В ходе своего выступления глава иранского МИДа сказал: «После шести недель преступлений, совершенных Израилем против сектора Газы и Западного берега реки Иордан, долг международного сообщества лишить это образование «Израиль» ядерного оружия».

Бейрут, Иван Бабурин

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