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NewDayNews.ru

Четверг, 23 ноября 2023, 01:55 мск

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Байден выступает за «двугосударственное» решение палестино-израильского конфликта

Джон Кирби, скриншот видео defense.gov

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге по сделке между Израилем и радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников в среду, 22 ноября, заявил, что президент США Джо Байден поддерживает двугосударственное решение ближневосточного конфликта, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Двугосударственное решение может показаться иллюзорным, мы это понимаем, но президент твердо верит, что это лучший путь к сильному и независимому еврейскому государству Израиль, а также к независимому государству для палестинцев, где они в той же мере смогут жить в мире в условиях справедливости и безопасности. Он по-прежнему верит в эту концепцию. Он, конечно, понимает, что прямо сейчас акцент должен делаться на поддержке Израиля в борьбе с ХАМАС. Но мы не можем отказаться от этой концепции. Этому содействовала бы нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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