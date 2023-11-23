Движение ХАМАС подтвердило время начала перемирия и обмена заложников

В ХАМАС подтвердили, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступает в силу в пятницу, 24 ноября, в 07:00 мск, – сообщают в четверг, 23 ноября, СМИ.

Боевое крыло ХАМАС подтвердило, что прекратит военные действия в пятницу утром, перемирие продлится 4 дня. В ХАМАС сообщили, что во время гуманитарной паузы в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью.

В свою очередь телекомпания Al Jazeera передает, что представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил о том, что первая партия гражданских заложников будет передана в пятницу, 24 ноября, около 16:00 (17:00 мск), в нее войдут 13 женщин и детей. Еще 50 заложников будут освобождены в течение четырех дней.



«Списки тех, кто будет освобожден, уже переданы. Об оставшихся заложниках информация будет собрана во время перемирия», – сообщила телекомпания.

Доха, Иван Бабурин

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