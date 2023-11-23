Российские корабли провели учебные пуски «Калибров» на фоне НАТОвских учений в Балтийском море

Министерство оброны России в четверг, 23 ноября, сообщило, что на фоне учений НАТО в Балтийском море «Freezing Winds» три малых ракетных корабля Балтийского флота провели электронные пуски ракет «Калибр».

В сообщении пресс-службы Балтийского флота говорится: «В соответствии с планом боевой подготовки сил Балтийского флота экипажи малых ракетных кораблей (МРК) «Зелёный Дол», «Советск» и «Одинцово» провели тренировку по нанесению группового удара крылатыми ракетами комплекса морского базирования «Калибр» по береговым объектам условного противника, не выходя из пункта базирования».

Москва, Иван Бабурин

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