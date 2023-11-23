В Бундестаге призвали к отставке Шольца и досрочным выборам в Германии

К отставке правительства Германии во главе с Олафом Шольцем и досрочным выборам призвала в четверг, 23 ноября, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети немцев считают, что федеральный канцлер не в состоянии справиться с кризисом в стране, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном в официальном аккаунте АдГ в соцсети Х (экс-Twitter), говорится: «Две трети немцев считают, что Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству светофора (разговорное название правящей коалиции – ред.). У этого может быть только одно последствие: отставка и немедленные досрочные выборы!»

Ранее Институт изучения общественного мнения Forsa опубликовал результаты опроса, проведенного для телеканала N-tv, согласно которым 66% респондентов считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «не может справиться с нынешней кризисной ситуацией в стране». «Достаточно компетентным» его считают лишь 24% опрошенных. «Уверены, что правительство не справляется с кризисом в сфере бюджета» считает 69% немцев.

Берлин, Иван Бабурин

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