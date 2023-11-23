Тель-Авив подтвердил получение от ХАМАС списка заложников

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг, 23 ноября, сообщила, что Тель-Авив получил предварительный список с именами заложников, которых освободит палестинское движение ХАМАС, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в аккаунте канцелярии израильского премьера в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Израиль подтверждает получение предварительного списка имен. Должностные лица проверяют детали перечня и находятся на связи с семьями заложников».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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