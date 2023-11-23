Минюст будет штрафовать до 500 тысяч рублей лиц, распространяющих материалы иноагентов без маркировки

Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко в ходе круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт» на международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в четверг, 23 ноября, заявил, что к лицам, распространяющим материалы иноагентов без маркировки, начнут применять штрафы в 300-500 тыс. рублей, что коснется «библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего», – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Свириденко сказал: «Речь идет уже не о самих иноагентах, а тех, кого стали называть третьими лицами. Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина, а забыл промаркировать. Книги – то же самое. Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тыс. штрафа на первое время. Это касается библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего».

Москва, Иван Бабурин

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