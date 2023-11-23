В Израиле рекомендовали посадить в тюрьму семьи некоторых заложников ХАМАС

Бывший американский разведчик, ранее осужденный и отсидевший за шпионаж в пользу Израиля, Джонатан Поллард заявил, что Тель-Авиву следовало бы заставить замолчать семьи заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа, а некоторых из них посадить в тюрьму во избежание общественного и международного давления ради соглашения с группировкой, – сообщает в четверг, 23 ноября, израильский «Канал 14».

Телеканал в эфире разметил видеоролик, в котором Поллард на этой неделе во время онлайн-звонка с раввином Давидом Бар-Хаимом из Института Шило говорит: «Когда мы объявили войну, первое, что должно было сделать правительство – это объявить чрезвычайное положение и сказать всем семьям заложников: «Или вы будете держать свои рты на замке, или мы их закроем, чтобы международное сообщество или наши собственные левые не использовали вас в качестве оружия против нас».

«И если это означает тюремное заключение, чтобы заставить замолчать некоторых членов семей заложников, то пусть будет так – мы находимся в состоянии войны. …Я также категорически против того, чтобы вывешивать плакаты со всеми этими фотографиями похищенных. Почему? Потому что каждый из них стал ядовитым дротиком для нашей способности вести тотальную войну против наших врагов», – добавил израильский шпион.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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